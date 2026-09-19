Тележка для маркета в коробке VIGA 50672
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 990 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391985
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х30
Вес, кг.
2
Описание товара Тележка для маркета в коробке VIGA 50672
Деревянная Тележка для покупок для детей от 12 месяцев идеально подходит для детского сада и для дома. Деревянная Тележка для покупок - это одна из лучших игрушек, которая будет долго служить и позволит Вашему ребенку применить творческий подход к игре. Дети любят ходить по магазинам, а такая корзина является идеальным дополнением детского магазина. Красочная корзина радует глаз и призывает к веселью. Корзина окрашена безопасными для ребенка красками ярких цветов, которые порадуют не только детей, но и взрослых.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Деревянная Тележка для покупок для детей от 12 месяцев идеально подходит для детского сада и для дома. Деревянная Тележка для покупок - это одна из лучших игрушек, которая будет долго служить и позволит Вашему ребенку применить творческий подход к игре. Дети любят ходить по магазинам, а такая корзина является идеальным дополнением детского магазина. Красочная корзина радует глаз и призывает к веселью. Корзина окрашена безопасными для ребенка красками ярких цветов, которые порадуют не только детей, но и взрослых.
Тележка для маркета в коробке VIGA 50672 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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