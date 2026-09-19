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База Veber SB-REM101 купить с доставкой в Москве
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База Veber SB-REM101

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База Veber SB-REM101
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
База
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391598
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
База
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х1
Вес, г.
200

Описание товара База Veber SB-REM101

Стальная установочная база на оружие Remington 700 L/A&S/A, 40X, 78, 721, 725. Прочная и надежная, материал — сталь. Выдерживает отдачу любого калибра. Используется с кольцами, например Veber SR-1003H

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
База
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная установочная база на оружие Remington 700 L/A&S/A, 40X, 78, 721, 725. Прочная и надежная, материал — сталь. Выдерживает отдачу любого калибра. Используется с кольцами, например Veber SR-1003H
Самовывоз
Доставка
Отзывы


База Veber SB-REM101 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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