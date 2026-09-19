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Бинокль GAUT Mizar 8x21 купить с доставкой в Москве
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Бинокль GAUT Mizar 8x21

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Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 4
Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 5
Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 6
Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 7
Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 1
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 2
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 3
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 4
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 5
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 6
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 7
  • Бинокль GAUT Mizar 8x21 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388962
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Характеристики

Бренд
GAUT
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х8
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль GAUT Mizar 8x21

Компактные бинокли этой серии имеют складной дизайн, они без труда поместятся в небольшую сумочку или даже карман. Яркая и четкая картинка позволяет использовать их как в театре, так и на охоте.

Отзывы о товаре Бинокль GAUT Mizar 8x21




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Характеристики
Бренд
GAUT
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные бинокли этой серии имеют складной дизайн, они без труда поместятся в небольшую сумочку или даже карман. Яркая и четкая картинка позволяет использовать их как в театре, так и на охоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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