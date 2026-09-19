Berry, Chuck, The Singles Collection (5060403742421) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387315
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Berry, Chuck, The Singles Collection (5060403742421) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Maybellene
|2:18
|A2
|Wee Wee Hours
|3:04
|A3
|Thirty Days (To Come Back Home)
|2:25
|A4
|Together (We Will Always Be)
|2:36
|A5
|No Money Down
|2:57
|A6
|The Downbound Train
|2:49
|A7
|Roll Over Beethoven
|2:21
|A8
|Drifting Heart
|2:49
|B1
|Brown Eyed Handsome Man
|2:17
|B2
|Too Much Monkey Business
|2:55
|B3
|You Can't Catch Me
|2:39
|B4
|Havana Moon
|3:08
|B5
|School Day (Ring! Ring! Goes The Bell)
|2:40
|B6
|Deep Feeling
|2:18
|B7
|Oh Baby Doll
|2:32
|B8
|Lajaunda
|3:11
|C1
|Rock And Roll Music
|2:30
|C2
|Blue Feeling
|3:02
|C3
|Sweet Little Sixteen
|2:58
|C4
|Reelin' And Rocking
|3:13
|C5
|Johnny B. Goode
|2:36
|C6
|Around And Around
|2:41
|C7
|Beautiful Delilah
|2:10
|C8
|Vacation Time
|2:49
|D1
|Carol
|2:48
|D2
|Hey Pedro
|1:55
|D3
|Merry Christmas Baby
|3:10
|D4
|Run Rudolph Run
|2:41
|D5
|Anthony Boy
|1:51
|D6
|That's My Desire
|2:13
|D7
|Almost Grown
|2:18
|D8
|Little Queenie
|2:41
|E1
|Back In The U.S.A.
|2:23
|E2
|Memphis, Tennessee
|2:15
|E3
|Broken Arrow
|2:22
|E4
|Childhood Sweetheart
|2:44
|E5
|Let It Rock
|1:42
|E6
|Too Pooped To Pop "Casey"
|2:34
|E7
|Bye Bye Johnny
|2:05
|E8
|Worried Life Blues
|2:11
|F1
|I Got To Find My Baby
|2:16
|F2
|Mad Lad
|2:08
|F3
|Jaguar And Thunderbird
|1:50
|F4
|Our Little Rendezvous
|1:59
|F5
|I'm Talking About You
|1:47
|F6
|Little Star
|2:47
|F7
|Come On
|1:51
|F8
|Go-Go-Go
|2:30
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Maybellene
|2:18
|A2
|Wee Wee Hours
|3:04
|A3
|Thirty Days (To Come Back Home)
|2:25
|A4
|Together (We Will Always Be)
|2:36
|A5
|No Money Down
|2:57
|A6
|The Downbound Train
|2:49
|A7
|Roll Over Beethoven
|2:21
|A8
|Drifting Heart
|2:49
|B1
|Brown Eyed Handsome Man
|2:17
|B2
|Too Much Monkey Business
|2:55
|B3
|You Can't Catch Me
|2:39
|B4
|Havana Moon
|3:08
|B5
|School Day (Ring! Ring! Goes The Bell)
|2:40
|B6
|Deep Feeling
|2:18
|B7
|Oh Baby Doll
|2:32
|B8
|Lajaunda
|3:11
|C1
|Rock And Roll Music
|2:30
|C2
|Blue Feeling
|3:02
|C3
|Sweet Little Sixteen
|2:58
|C4
|Reelin' And Rocking
|3:13
|C5
|Johnny B. Goode
|2:36
|C6
|Around And Around
|2:41
|C7
|Beautiful Delilah
|2:10
|C8
|Vacation Time
|2:49
|D1
|Carol
|2:48
|D2
|Hey Pedro
|1:55
|D3
|Merry Christmas Baby
|3:10
|D4
|Run Rudolph Run
|2:41
|D5
|Anthony Boy
|1:51
|D6
|That's My Desire
|2:13
|D7
|Almost Grown
|2:18
|D8
|Little Queenie
|2:41
|E1
|Back In The U.S.A.
|2:23
|E2
|Memphis, Tennessee
|2:15
|E3
|Broken Arrow
|2:22
|E4
|Childhood Sweetheart
|2:44
|E5
|Let It Rock
|1:42
|E6
|Too Pooped To Pop "Casey"
|2:34
|E7
|Bye Bye Johnny
|2:05
|E8
|Worried Life Blues
|2:11
|F1
|I Got To Find My Baby
|2:16
|F2
|Mad Lad
|2:08
|F3
|Jaguar And Thunderbird
|1:50
|F4
|Our Little Rendezvous
|1:59
|F5
|I'm Talking About You
|1:47
|F6
|Little Star
|2:47
|F7
|Come On
|1:51
|F8
|Go-Go-Go
|2:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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