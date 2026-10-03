Фон пластиковый градиентный Colorama Colorgrad LL COGRAD312 110x170 см White/Blue
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Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%5 540 руб. 14 850 руб.
В наличии
Код товара: 386803
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Загружаем...
5 540 руб. -63%
14 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
1700
Материал
пластик
Рисунок
нет
Цвет
белый, синий
Ширина, см
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
4.7
Описание товара Фон пластиковый градиентный Colorama Colorgrad LL COGRAD312 110x170 см White/Blue
ПВХ фоны Colorama позволяют подчеркнуть цвет и глубину при предметной фотографии. Легко добиться повторения одного и того же эффекта при фотографии, так как фоны Colorgrad сделаны из ПВХ и могут быть использованы много раз.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
1700
Материал
пластик
Рисунок
нет
Цвет
белый, синий
Ширина, см
110
Страна производитель
Китай
ПВХ фоны Colorama позволяют подчеркнуть цвет и глубину при предметной фотографии. Легко добиться повторения одного и того же эффекта при фотографии, так как фоны Colorgrad сделаны из ПВХ и могут быть использованы много раз.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон пластиковый градиентный Colorama Colorgrad LL COGRAD312 110x170 см White/Blue - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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