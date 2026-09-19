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Защитная пленка Kenko для Sony Cyber-shot DSC-W810 купить с доставкой в Москве
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Защитная пленка Kenko для Sony Cyber-shot DSC-W810

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Защитная пленка Kenko для Sony Cyber-shot DSC-W810
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитная пленка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384243
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Защитная пленка
Совместимость
Sony Cyber-shot DSC-W810
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Защитная пленка Kenko для Sony Cyber-shot DSC-W810

Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Защитная пленка
Совместимость
Sony Cyber-shot DSC-W810
Страна производитель
Китай
Описание
Защитная пленка Kenko имеет отличную светопропускную способность, за счет которой значительно уменьшаются блики и отражения, изменяющие фотографии, сделанные цифровой камерой. Так же она защищает ЖК-дисплей камеры от грязи, царапин и жировых отпечатков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитная пленка Kenko для Sony Cyber-shot DSC-W810 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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