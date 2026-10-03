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Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290 купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290

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Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0&quot; SM-T290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 383550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
8
Модель
Samsung Galaxy Tab A 8.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290

Защитное стекло BoraSCO для планшетов с диагональю экрана 8 дюймов — это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, ударов и других механических повреждений. Изготовленное из высококачественных материалов, это стекло обладает прочной структурой, которая гарантирует сохранность экрана даже в экстремальных условиях. Прозрачность до 99% обеспечивает кристально чистое изображение без искажений, сохраняя яркость и насыщенность цветов вашего дисплея. Защитное стекло BoraSCO легко устанавливается и не позволяет появляться пузырькам воздуха, что обеспечивает идеальную поверхность без помех. Олеофобное покрытие эффективно препятствует появлению отпечатков пальцев и других загрязнений, упрощая уход за экраном и поддерживая его в идеальной чистоте. Специальное инженерное решение разработки BoraSCO комбинирует в себе исключительную защиту и комфорт в использовании, предлагая лучшее соотношение цены и качества для вашего планшета.

Отзывы о товаре Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
8
Модель
Samsung Galaxy Tab A 8.0
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO для планшетов с диагональю экрана 8 дюймов — это надежное решение для защиты вашего устройства от царапин, ударов и других механических повреждений. Изготовленное из высококачественных материалов, это стекло обладает прочной структурой, которая гарантирует сохранность экрана даже в экстремальных условиях. Прозрачность до 99% обеспечивает кристально чистое изображение без искажений, сохраняя яркость и насыщенность цветов вашего дисплея. Защитное стекло BoraSCO легко устанавливается и не позволяет появляться пузырькам воздуха, что обеспечивает идеальную поверхность без помех. Олеофобное покрытие эффективно препятствует появлению отпечатков пальцев и других загрязнений, упрощая уход за экраном и поддерживая его в идеальной чистоте. Специальное инженерное решение разработки BoraSCO комбинирует в себе исключительную защиту и комфорт в использовании, предлагая лучшее соотношение цены и качества для вашего планшета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Hybrid Glass для Samsung Galaxy Tab A 8.0" SM-T290 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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