Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — надежное решение для сохранения экрана вашего устройства в идеальном состоянии. Эти аксессуары предназначены для установки непосредственно на дисплей смартфона, обеспечивая превосходную защиту от царапин, трещин и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. С толщиной всего 0.26 мм, стекла BoraSCO практически незаметны и не влияют на чувствительность сенсора, сохраняя при этом высокое качество изображения. Особенностью этих стекол является их твердость, соответствующая 9H по шкале Мооса, что гарантирует максимальную устойчивость к появлению царапин и потертостей даже при контакте с острыми предметами. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности защитных стекол и пленок этой марки. Обеспечьте своему телефону надежную защиту и привлекательный внешний вид с продукцией от BoraSCO.
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