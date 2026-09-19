Защитное стекло для камеры Redline для Samsung Galaxy S20 Ultra 1шт. (УТ000020420)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378178
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
70
Описание товара Защитное стекло для камеры Redline для Samsung Galaxy S20 Ultra 1шт. (УТ000020420)
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые вырезы.
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Теги товара: защитные стекла для камеры
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Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые вырезы.
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Теги товара: защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла
Теги товара: защитные стекла для камеры
Защитное стекло для камеры Redline для Samsung Galaxy S20 Ultra 1шт. (УТ000020420) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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