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Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451

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Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 1
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 2
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 3
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 4
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 5
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 6
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 7
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 8
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 9
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 10
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 11
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 12
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 13
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 14
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 15
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 16
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 17
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 18
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 19
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 20
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 21
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 22
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 23
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 24
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 25
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 26
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 27
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 28
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 29
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 30
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 31
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 32
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 33
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 34
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 35
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 36
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 37
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 38
Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 1
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 2
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 3
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 4
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 5
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 6
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 7
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 8
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 9
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 10
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 11
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 12
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 13
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 14
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 15
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 16
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 17
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 18
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 19
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 20
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 21
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 22
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 23
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 24
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 25
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 26
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 27
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 28
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 29
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 30
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 31
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 32
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 33
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 34
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 35
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 36
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 37
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 38
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451 - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377959
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для плотного теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х26
Вес, кг.
4.2

Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451

Hyundai HYM-S4451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. Длина сетевого кабеля в комплекте — около 1 м, поэтому миксер лучше всего устанавливать рядом с источником питания.В комплекте к Hyundai HYM-S4451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3,2 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать. Модель выполнена в сочетании серебристого и белого цветов.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Hyundai HYM-S4451




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для плотного теста, лопатка для перемешивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYM-S4451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. Длина сетевого кабеля в комплекте — около 1 м, поэтому миксер лучше всего устанавливать рядом с источником питания.В комплекте к Hyundai HYM-S4451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3,2 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать. Модель выполнена в сочетании серебристого и белого цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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