Миксер ручной Centek CT-1120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377941
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, кг.
1.5
Описание товара Миксер ручной Centek CT-1120
Миксер Centek CT-1120 – производительная ручная модель мощностью 1200 Вт. Она имеет 5 скоростей работы и позволяет быстро и равномерно смешивать и взбивать различные ингредиенты. Турборежим служит для ускорения получения нужного результата. Пластиково-металлический корпус устойчив даже к высоким нагрузкам и механическим воздействиям. Реализуется миксер с 4 насадками. В комплект поставки входят 2 венчика для взбивания и 2 крюка для замешивания жидкого теста. Заменить насадки можно посредством нажатия на кнопку. Нескользящая ручка эргономичной формы служит для удобства удержания устройства в ладони.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Миксер Centek CT-1120 – производительная ручная модель мощностью 1200 Вт. Она имеет 5 скоростей работы и позволяет быстро и равномерно смешивать и взбивать различные ингредиенты. Турборежим служит для ускорения получения нужного результата. Пластиково-металлический корпус устойчив даже к высоким нагрузкам и механическим воздействиям. Реализуется миксер с 4 насадками. В комплект поставки входят 2 венчика для взбивания и 2 крюка для замешивания жидкого теста. Заменить насадки можно посредством нажатия на кнопку. Нескользящая ручка эргономичной формы служит для удобства удержания устройства в ладони.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер ручной Centek CT-1120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер ручной Centek CT-1120