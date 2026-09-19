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Микроволновая печь Starwind SMW5320 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW5320

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Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW5320 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377727
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x35.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х26
Вес, кг.
11.9

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW5320

Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, тактовое управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы ручка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 45 см, цвет серебристый.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW5320




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x35.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, тактовое управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы ручка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 45 см, цвет серебристый.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
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Отзывы


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