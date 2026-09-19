Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х6
Вес, г.
410
Описание товара Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный
Автомобильный видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 станет вашим неподкупным свидетелем во время поездок на автомобиле и поможет доказать собственную невиновность в случае возникновения ДТП или дорожного инцидента. Устройство выполнено в виде зеркала заднего вида и снабжено камерой заднего обзора, что позволяет водителю чувствовать себя уверено в любой дорожной ситуации!
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
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Курьерская доставка в Москве
Автомобильный видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 станет вашим неподкупным свидетелем во время поездок на автомобиле и поможет доказать собственную невиновность в случае возникновения ДТП или дорожного инцидента. Устройство выполнено в виде зеркала заднего вида и снабжено камерой заднего обзора, что позволяет водителю чувствовать себя уверено в любой дорожной ситуации!
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
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