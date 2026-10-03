Top.Mail.Ru
Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
280 руб.  720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7)
280 руб. -61%
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Масло
Шаг цепи
3/8 дюйма
Количество звеньев цепи
52
Совместимость
для буров
Ширина, мм
40
Высота, мм
35
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7)

Высококачественная пластичная смазка Makita 196804-7 разработана специально для обслуживания хвостовиков буров, зубил и долот перед их установкой в патрон перфораторов или отбойных молотков. Она эффективно снижает трение в ствольной части инструмента, предотвращая критический перегрев и механический износ узлов крепления. Использование оригинальной смазки значительно продлевает рабочий ресурс как самой оснастки, так и дорогостоящего зажимного патрона (систем SDS-plus и SDS-max).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Масло
Шаг цепи
3/8 дюйма
Количество звеньев цепи
52
Совместимость
для буров
Ширина, мм
40
Высота, мм
35
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная пластичная смазка Makita 196804-7 разработана специально для обслуживания хвостовиков буров, зубил и долот перед их установкой в патрон перфораторов или отбойных молотков. Она эффективно снижает трение в ствольной части инструмента, предотвращая критический перегрев и механический износ узлов крепления. Использование оригинальной смазки значительно продлевает рабочий ресурс как самой оснастки, так и дорогостоящего зажимного патрона (систем SDS-plus и SDS-max).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Масло - смазка для буров Makita 196804-7 (196804-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...