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Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный купить с доставкой в Москве
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Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный

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Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
270 руб.  980 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный
270 руб. -72%
980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный

Лёгкий и удобный чехол из высокотехнологичного TPU (термопластичный полиуретан) надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Redmi 9
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и удобный чехол из высокотехнологичного TPU (термопластичный полиуретан) надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Чехол точно повторяет контуры телефона, плотно прилегает к кнопкам, сохраняя максимальное удобство в управлении. Имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Sillicone Case матовый для Redmi 9 черный - купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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