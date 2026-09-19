Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см.
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мягкая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%470 руб. 1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365368
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мягкая игрушка
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
1 игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
70
Описание товара Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см.
Эта игрушка интересна своим наполнением, так как оно хрустящее и забавное и поэтому сжимать ее в руках понравится не только детям, но и их родителям. Сплющивая отдельные ее части, она затем примет первоначальную форму, поэтому повторять такие действия можно многократно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мягкая игрушка
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
1 игрушка
Страна производитель
Китай
Эта игрушка интересна своим наполнением, так как оно хрустящее и забавное и поэтому сжимать ее в руках понравится не только детям, но и их родителям. Сплющивая отдельные ее части, она затем примет первоначальную форму, поэтому повторять такие действия можно многократно.
Плюшевая игрушка 1TOY «Мняшки Хрумс» Конни Хрумс, 12см. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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