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Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White купить с доставкой в Москве
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Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White

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Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White - фото 1
Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White - фото 1
  • Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
90

Описание товара Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White

Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K черного цвета подключается к ПК с помощью USB-ресивера, радиус действия которого составляет 10 м. Это позволит избежать появления дополнительного провода на рабочем столе. Она обладает достаточно стильным дизайном, подходящим для офисного интерьера. Эргономичная и симметричная форма корпуса мыши дает возможность с комфортом использовать ее правшам и левшам. За счет матового, чуть шершавого, пластика пальцы не будут соскальзывать с кнопок мыши даже в интенсивном рабочем режиме. Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K оснащена светодиодным оптическим сенсором (1200 dpi), благодаря которому обеспечивается высокая точность движения курсора на экране ПК. У мыши предусмотрены две стандартные кнопки и колесико прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что предполагает мгновенный отклик даже на легкое нажатие. Для питания мыши используются батарейки типа ААА в количестве 2 штук.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K черного цвета подключается к ПК с помощью USB-ресивера, радиус действия которого составляет 10 м. Это позволит избежать появления дополнительного провода на рабочем столе. Она обладает достаточно стильным дизайном, подходящим для офисного интерьера. Эргономичная и симметричная форма корпуса мыши дает возможность с комфортом использовать ее правшам и левшам. За счет матового, чуть шершавого, пластика пальцы не будут соскальзывать с кнопок мыши даже в интенсивном рабочем режиме. Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K оснащена светодиодным оптическим сенсором (1200 dpi), благодаря которому обеспечивается высокая точность движения курсора на экране ПК. У мыши предусмотрены две стандартные кнопки и колесико прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что предполагает мгновенный отклик даже на легкое нажатие. Для питания мыши используются батарейки типа ААА в количестве 2 штук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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