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Корпус Zalman N5 MF купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman N5 MF

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Корпус Zalman N5 MF - фото 2
Корпус Zalman N5 MF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman N5 MF - фото 1
  • Корпус Zalman N5 MF - фото 2
  • Корпус Zalman N5 MF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362878
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x437
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х20
Вес, кг.
5.9

Описание товара Корпус Zalman N5 MF

Корпус ZALMAN N5 MF представляет собой стильное и функциональное решение для создания игрового или рабочего компьютера. Модель выполнена из высококачественного металла и пластика, а также отличается необычным видом, сочетающим в себе FRGB-подсветку на лицевой панели и прозрачную боковую и переднюю панель из стекла, благодаря которой комплектующие вашей сборки будут всегда на виду. Корпус ZALMAN N5 MF соответствует формату Mid-Tower, что позволяет использовать материнские платы размера Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Благодаря просторному внутреннему пространству допускается установка процессорного кулера высотой до 158 мм, при этом длина видеокарты может достигать 318 мм. Также внутри корпуса предусмотрено 4 отсека для накопителей формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Для питания системы может использоваться блок питания ATX с нижним расположением. Для удобства сборки предусмотрена возможность укладки кабелей за задней стенкой. Корпус ZALMAN N5 MF также отличается эффективной системой охлаждения. Модель поддерживает установку нескольких фронтальных, верхних, нижних и тыловых вентилятора. Помимо этого есть возможность установки системы жидкостного охлаждения, благодаря чему будет обеспечиваться комфортный температурный режим для компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Zalman N5 MF




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x437
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN N5 MF представляет собой стильное и функциональное решение для создания игрового или рабочего компьютера. Модель выполнена из высококачественного металла и пластика, а также отличается необычным видом, сочетающим в себе FRGB-подсветку на лицевой панели и прозрачную боковую и переднюю панель из стекла, благодаря которой комплектующие вашей сборки будут всегда на виду. Корпус ZALMAN N5 MF соответствует формату Mid-Tower, что позволяет использовать материнские платы размера Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Благодаря просторному внутреннему пространству допускается установка процессорного кулера высотой до 158 мм, при этом длина видеокарты может достигать 318 мм. Также внутри корпуса предусмотрено 4 отсека для накопителей формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Для питания системы может использоваться блок питания ATX с нижним расположением. Для удобства сборки предусмотрена возможность укладки кабелей за задней стенкой. Корпус ZALMAN N5 MF также отличается эффективной системой охлаждения. Модель поддерживает установку нескольких фронтальных, верхних, нижних и тыловых вентилятора. Помимо этого есть возможность установки системы жидкостного охлаждения, благодаря чему будет обеспечиваться комфортный температурный режим для компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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