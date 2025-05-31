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Пылесос Philips XB2042/01 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Philips XB2042/01

28 Отзывы
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Пылесос Philips XB2042/01 - фото 1
Пылесос Philips XB2042/01 - фото 2
Пылесос Philips XB2042/01 - фото 3
Пылесос Philips XB2042/01 - фото 4
Пылесос Philips XB2042/01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Philips XB2042/01 - фото 1
  • Пылесос Philips XB2042/01 - фото 2
  • Пылесос Philips XB2042/01 - фото 3
  • Пылесос Philips XB2042/01 - фото 4
  • Пылесос Philips XB2042/01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362516
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х29
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос Philips XB2042/01

Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.

Отзывы о товаре Пылесос Philips XB2042/01

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный пылесос, еле отодрала его двумя руками от ковра.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пылесос просто супер для тех у кого есть домашние животные незаменимый помошник с шерстью справляется на ура
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Любовь Д.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос хороший. кому нравятся контейнерные пылесосы - этот один из лучших.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма неплохой и компактный пылесос
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший пылесос, удобный в обращении, и не дорого.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Альбина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
вопреки укладки, пришло всё целое,сосет, регулировка мощности - это не двигатель,а дырка на ручке,пальцом затыкая и открывая- регулируешь
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Калашникова Н.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит красиво,мощный,провод длиннющий,не очень громкий,легко пропылесосит под диваном,колеса большие,не тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пылесос очень хороший, всосет абсолютно всё. за такую цену просто шикарен! насадка для мебели и режим мебели на самом пылесосе очень хороши. коту тоже понравилось) соотношение цена-качество на 5+
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел хорошо упакован,все целое, спасибо продавцу за оперативность.из недостатков хотелось бы отметить короткую трубку( уж можно было сделать чуть длиннее) и невозможность регулировки мощности.в целом,за эти деньги, довольно таки неплохо
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
успели купить по скидки за 6000, вообще супер пылесос, работает отлично.Единственное ,пластик более хлипкий нежели лет 7 назад (у бабушки этой же фирмы лет 7-8 и он более крепкий)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел раньше чем обещали, очень мощный,пылесосила прямо поднимает ковер, лёгкий, удобный,покупкой довольна, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Извините, что без фото и видео,но пылесос абсолютно такой же, как на фото и видео на объявлении! Пылесос выполняет свою функцию на твёрдую 5 ти 5!!! До этого пользовался Samsung,12ти летнего возраста,мешковой,то сегодня я понял,что пo сравнению с новым безмешковым Philips 2000, Samsung отдыхает!))) Пылесосом доволен!!! Однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, просто зверь, единственный минус нет ручки, для горизонтальной переноски при работе
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
это была срочная покупка ,сгорел бош.довольны и мы и наши коты ,тк была проблема с шерстью везде ,он справился на 10 из 10. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный !) ни разу не пожалела) брала и без проводные дорогие и проводные разные -все слабенько) этот прям отлично работает)насадка для мебели отлично!) очистила все стулья детские игрушки и матрас) щелевая удобная) каждый раз после уборки встряхиваю мусор,снимаю фильтр и мою корпус) пылесос как новый!)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в мятой коробке. Шумный сам по себе.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощность, удобный контейнер, единственное чего не хватает это кнопки управления на шланге
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, не очень шумный, лёгкий, маневренный. Очень удобно, что без мешка. Надеюсь, что будет долго работать.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Покупала родителям. Они просили мощный, но в то же время компактный аппарат. Этот пылесос подошёл полностью под их критерии. Теперь уборка в радость.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Диана М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос превзошёл ожидания. Купили в группу детского сада. Убирает на отлично, очень мощный и удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
rocket shrine

Достоинства:


Комментарий:
Жена довольна. Пыли дома очень мало. А большего мне от пылесоса и не надо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился,со своей функцией справляется хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощность отличная
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, легкий, мощность хорошая. Мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
дмитрий г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, мощность очень достойная
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Заева О.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос нормальный, но пластик хлипенький. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный пылесос, еле отодрала его двумя руками от ковра.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пылесос просто супер для тех у кого есть домашние животные незаменимый помошник с шерстью справляется на ура
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Любовь Д.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос хороший. кому нравятся контейнерные пылесосы - этот один из лучших.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма неплохой и компактный пылесос
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший пылесос, удобный в обращении, и не дорого.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Альбина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
вопреки укладки, пришло всё целое,сосет, регулировка мощности - это не двигатель,а дырка на ручке,пальцом затыкая и открывая- регулируешь
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Калашникова Н.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит красиво,мощный,провод длиннющий,не очень громкий,легко пропылесосит под диваном,колеса большие,не тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пылесос очень хороший, всосет абсолютно всё. за такую цену просто шикарен! насадка для мебели и режим мебели на самом пылесосе очень хороши. коту тоже понравилось) соотношение цена-качество на 5+
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел хорошо упакован,все целое, спасибо продавцу за оперативность.из недостатков хотелось бы отметить короткую трубку( уж можно было сделать чуть длиннее) и невозможность регулировки мощности.в целом,за эти деньги, довольно таки неплохо
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
успели купить по скидки за 6000, вообще супер пылесос, работает отлично.Единственное ,пластик более хлипкий нежели лет 7 назад (у бабушки этой же фирмы лет 7-8 и он более крепкий)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел раньше чем обещали, очень мощный,пылесосила прямо поднимает ковер, лёгкий, удобный,покупкой довольна, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Извините, что без фото и видео,но пылесос абсолютно такой же, как на фото и видео на объявлении! Пылесос выполняет свою функцию на твёрдую 5 ти 5!!! До этого пользовался Samsung,12ти летнего возраста,мешковой,то сегодня я понял,что пo сравнению с новым безмешковым Philips 2000, Samsung отдыхает!))) Пылесосом доволен!!! Однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, просто зверь, единственный минус нет ручки, для горизонтальной переноски при работе
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
это была срочная покупка ,сгорел бош.довольны и мы и наши коты ,тк была проблема с шерстью везде ,он справился на 10 из 10. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный !) ни разу не пожалела) брала и без проводные дорогие и проводные разные -все слабенько) этот прям отлично работает)насадка для мебели отлично!) очистила все стулья детские игрушки и матрас) щелевая удобная) каждый раз после уборки встряхиваю мусор,снимаю фильтр и мою корпус) пылесос как новый!)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в мятой коробке. Шумный сам по себе.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощность, удобный контейнер, единственное чего не хватает это кнопки управления на шланге
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Мощный, не очень шумный, лёгкий, маневренный. Очень удобно, что без мешка. Надеюсь, что будет долго работать.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Покупала родителям. Они просили мощный, но в то же время компактный аппарат. Этот пылесос подошёл полностью под их критерии. Теперь уборка в радость.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Диана М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос превзошёл ожидания. Купили в группу детского сада. Убирает на отлично, очень мощный и удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
rocket shrine

Достоинства:


Комментарий:
Жена довольна. Пыли дома очень мало. А большего мне от пылесоса и не надо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
мне понравился,со своей функцией справляется хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощность отличная
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, легкий, мощность хорошая. Мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
дмитрий г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, мощность очень достойная
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Заева О.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос нормальный, но пластик хлипенький. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Рекомендую.


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