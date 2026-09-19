Коммутатор SNR SNR-S2962-24T
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%12 600 руб. 16 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
20 х 10/100BaseTX, 4 х 10/100/1000BaseT и 4 х 100/1000BaseX SFP
Габаритные размеры, мм
442 x 44 x 230
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х11
Вес, кг.
3.5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2962-24T
Коммутатор SNR-S2962-24T предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. SNR-S2962-24T оснащен 20 портами 10/100BaseTX, 4 портами 10/100/1000BaseT и 4 портами 100/1000BaseX SFP.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
20 х 10/100BaseTX, 4 х 10/100/1000BaseT и 4 х 100/1000BaseX SFP
Габаритные размеры, мм
442 x 44 x 230
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR-S2962-24T предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. SNR-S2962-24T оснащен 20 портами 10/100BaseTX, 4 портами 10/100/1000BaseT и 4 портами 100/1000BaseX SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор SNR SNR-S2962-24T - купить по цене 12600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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