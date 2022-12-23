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Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200

1 Отзывы
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Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
430 руб.  770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362190
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
310

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200

Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200

23.12.2022
Василий

Достоинства:
Норм замена оригиналу

Недостатки:
Проблема с поставкой

Комментарий:
Заказал 4 штуки, но в итоге привезли только 2. К самому комплекту вопросов нет.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.12.2022
Василий

Достоинства:
Норм замена оригиналу

Недостатки:
Проблема с поставкой

Комментарий:
Заказал 4 штуки, но в итоге привезли только 2. К самому комплекту вопросов нет.


Картридж лазерный Cactus CS-W1103 черный (2500стр.) для HP Neverstop Laser 1000/1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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