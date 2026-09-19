Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 86.0
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Характеристики
Тип товара
Защитные фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361631
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защитные фильтры
Диаметр, мм
86
Дополнительно
защита от влаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр защитный Hoya PROTECTOR FUSION ANTISTATIC 86.0
Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Также капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Защитный фильтр Protector Fusion Antistatic предохраняет переднюю линзу объектива от ударов, царапин и загрязнения, оказывая минимальное влияние на качество проходящего через него света.
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Бренд
Тип товара
Защитные фильтры
Диаметр, мм
86
Дополнительно
защита от влаги
Страна производитель
Китай
Главной особенностью серии Fusion Antistatic является специальное антистатическое покрытие поверхностей стекол, исключающее прилипание пыли на фильтр. Также капли воды не задерживаются на нем, а сразу скатываются вниз. Защитный фильтр Protector Fusion Antistatic предохраняет переднюю линзу объектива от ударов, царапин и загрязнения, оказывая минимальное влияние на качество проходящего через него света.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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