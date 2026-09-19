Top.Mail.Ru
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 1
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 2
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 3
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 4
Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 1
  • Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 2
  • Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 3
  • Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 4
  • Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361339
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon

Синхрокабель Flama FL-OC-E3 предназначен для управления TTL-вспышками. Длина кабеля составляет 1.2 метра.

Отзывы о товаре Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Синхрокабель Flama FL-OC-E3 предназначен для управления TTL-вспышками. Длина кабеля составляет 1.2 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flama FL-OC-E3 Cинхрокабель для управления TTL-вспышками для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...