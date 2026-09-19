Фильтр Flama CPL Filter 40.5 mm
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Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361222
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
40
Дополнительно
повышает контрастность и насыщенность изображения
Производитель
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Фильтр Flama CPL Filter 40.5 mm
Поляризационный фильтр Flama CIR-PL позволяет уменьшить блики и отражения с неметаллических поверхностей (таких как стекло или вода), а также повысить контраст и насыщенность изображения, не изменяя цветовой баланс снимка. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместим со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами.
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Бренд
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Диаметр, мм
40
Дополнительно
повышает контрастность и насыщенность изображения
Производитель
Китай
Страна производитель
Китай
Поляризационный фильтр Flama CIR-PL позволяет уменьшить блики и отражения с неметаллических поверхностей (таких как стекло или вода), а также повысить контраст и насыщенность изображения, не изменяя цветовой баланс снимка. Тонкая оправа фильтра снижает вероятность виньетирования. Качественное стекло с просветлением обеспечит высокий уровень светопропускания. Совместим со всеми пленочными и цифровыми фотокамерами.
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