Top.Mail.Ru
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 1
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 2
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 3
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
  • Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 1
  • Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 2
  • Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 3
  • Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361084
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
100

Описание товара Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053)

Жесткий диск Lenovo 3.5" 1x8Tb SATA 7.2K 7XB7A00053 Hot Swapp



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Lenovo 3.5" 1x8Tb SATA 7.2K 7XB7A00053 Hot Swapp


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 8Tb (7XB7A00053) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...