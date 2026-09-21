Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4006FZBX Desktop Black
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714809
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
733
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 4TB WD4006FZBX Desktop Black
4 ТБ Жесткий диск WD Black - накопитель 3.5-дюймового форм-фактора с интерфейсом подключения SATA III, который демонстрирует пропускную способность 6 ГБит/с. Если вы планируете оснастить свой ПК по-настоящему вместительным и быстрым HDD-диском, эта модель станет удачным решением. Полный объем накопителя составляет 4 ТБ, а вместимость его буферной памяти DRAM равняется 256 МБ
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Теги товара: 4 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
4 ТБ Жесткий диск WD Black - накопитель 3.5-дюймового форм-фактора с интерфейсом подключения SATA III, который демонстрирует пропускную способность 6 ГБит/с. Если вы планируете оснастить свой ПК по-настоящему вместительным и быстрым HDD-диском, эта модель станет удачным решением. Полный объем накопителя составляет 4 ТБ, а вместимость его буферной памяти DRAM равняется 256 МБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
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