Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 600 руб. 3 988 руб.
В наличии
Код товара: 35964
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Загружаем...
2 600 руб. -35%
3 988 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х7
Вес, кг.
1.84
Описание товара Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)
безударная дрель-шуруповерт, мощность 320 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8 - 10 мм, питание от сети, вес 1.5 кг
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безударная дрель-шуруповерт, мощность 320 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8 - 10 мм, питание от сети, вес 1.5 кг
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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