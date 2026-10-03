Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 1
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 2
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
  • Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 600 руб.  3 988 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)
2 600 руб. -35%
3 988 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х7
Вес, кг.
1.84

Описание товара Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)

безударная дрель-шуруповерт, мощность 320 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8 - 10 мм, питание от сети, вес 1.5 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
безударная дрель-шуруповерт, мощность 320 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8 - 10 мм, питание от сети, вес 1.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт электрическая Интерскол ДШ-10/320Э2 (220.1.1.00) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...