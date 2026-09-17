Шуруповерт электрический Makita FS6300
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%9 670 руб. 13 268 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36639
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Шуруповерт электрический Makita FS6300
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.4 кг
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безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.4 кг
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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