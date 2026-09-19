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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый

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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359404
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
500

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый

Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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