Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359404
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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
500
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый
Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
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Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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