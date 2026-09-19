Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный
Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD1 и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
-
В наличииЦена 6 080 руб.1520 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I...
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитПолноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(...
-
В наличииЦена 6 810 руб.1703 руб. в СплитТурельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C45...
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитКупольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C25...
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный