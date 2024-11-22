Автоакустика Alpine SXE-1025S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 410 руб. 5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х12
Вес, кг.
1.21
Описание товара Автоакустика Alpine SXE-1025S
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 10 см (4 дюйм.), номинальная мощность 25 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 100 - 20000 Гц
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двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 10 см (4 дюйм.), номинальная мощность 25 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 100 - 20000 Гц
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, прекрасно отрабатывают ВЧ и СЧ. Баса в 10 см можно не ждать в принципе. Но детализация на высоте. Вытягиваются штатным усилителем магнитолы.
Достоинства:
Комментарий:
В VW T4 в штатные места становятся изумительно. Качество звучания отличное.
Достоинства:
цена, качество, хорошие верха
Недостатки:
нет
Комментарий:
Покупались на замену родным в матиз в передние двери. В сравнение со штатными широкополосниками земля и небо: появились высокие частоты, на большой громкости не захлёбываются. Но очевидно с таким типо-размером от них не стоит ждать низов.
Автоакустика Alpine SXE-1025S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Alpine SXE-1025S
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, прекрасно отрабатывают ВЧ и СЧ. Баса в 10 см можно не ждать в принципе. Но детализация на высоте. Вытягиваются штатным усилителем магнитолы.
Достоинства:
Комментарий:
В VW T4 в штатные места становятся изумительно. Качество звучания отличное.
Достоинства:
цена, качество, хорошие верха
Недостатки:
нет
Комментарий:
Покупались на замену родным в матиз в передние двери. В сравнение со штатными широкополосниками земля и небо: появились высокие частоты, на большой громкости не захлёбываются. Но очевидно с таким типо-размером от них не стоит ждать низов.