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Автоакустика Alpine SXE-1025S купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Alpine SXE-1025S

3 Отзывы
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Автоакустика Alpine SXE-1025S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 410 руб.  5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35923
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Характеристики

Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х12
Вес, кг.
1.21

Описание товара Автоакустика Alpine SXE-1025S

двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 10 см (4 дюйм.), номинальная мощность 25 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 100 - 20000 Гц

Отзывы о товаре Автоакустика Alpine SXE-1025S

Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, прекрасно отрабатывают ВЧ и СЧ. Баса в 10 см можно не ждать в принципе. Но детализация на высоте. Вытягиваются штатным усилителем магнитолы.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В VW T4 в штатные места становятся изумительно. Качество звучания отличное.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
цена, качество, хорошие верха

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупались на замену родным в матиз в передние двери. В сравнение со штатными широкополосниками земля и небо: появились высокие частоты, на большой громкости не захлёбываются. Но очевидно с таким типо-размером от них не стоит ждать низов.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Описание
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 10 см (4 дюйм.), номинальная мощность 25 Вт, максимальная мощность 180 Вт, чувствительность 90 дБ , диапазон частот 100 - 20000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, прекрасно отрабатывают ВЧ и СЧ. Баса в 10 см можно не ждать в принципе. Но детализация на высоте. Вытягиваются штатным усилителем магнитолы.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В VW T4 в штатные места становятся изумительно. Качество звучания отличное.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
цена, качество, хорошие верха

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупались на замену родным в матиз в передние двери. В сравнение со штатными широкополосниками земля и небо: появились высокие частоты, на большой громкости не захлёбываются. Но очевидно с таким типо-размером от них не стоит ждать низов.


Автоакустика Alpine SXE-1025S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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