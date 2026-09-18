Автоакустика JBL GX628 200Вт 95дБ 2.5Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
2
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218547
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Коаксиальная АС JBL GX628 обеспечит высокое качество звучания в салоне вашего автомобиля. Данная модель работает в 2-полосном режиме и имеет круглую форму динамика с диаметром 16.5 см, благодаря чему их будет удобно монтировать в передние или задние двери машины. В основе конструкции используется стальная корзина, которая вкупе с ферритовыми магнитами и конусными диффузорами обеспечивает высокое качество звука. Частотный диапазон составляет от 40 до 22000 Гц, чувствительно не превышает 95 дБ, что позволит вам в полной мере наслаждаться любимой музыкой. Отличительной особенностью модели является максимальная мощность, которая может достигать 200 Вт, при том номинальное значение не превышает 40 Вт. Охлаждение внутренних компонентов осуществляется при помощи специальных отверстий в конструкции, обеспечивающих эффективный воздухообмен.
Коаксиальная АС JBL GX628 отличается удобством и простотой установки. Посадочная глубина данной модели составляет 50.8 мм. Комплект поставки включает в себя 2 динамика, а также набор крепежных болтов.
Коаксиальная АС JBL GX628 обеспечит высокое качество звучания в салоне вашего автомобиля. Данная модель работает в 2-полосном режиме и имеет круглую форму динамика с диаметром 16.5 см, благодаря чему их будет удобно монтировать в передние или задние двери машины. В основе конструкции используется стальная корзина, которая вкупе с ферритовыми магнитами и конусными диффузорами обеспечивает высокое качество звука. Частотный диапазон составляет от 40 до 22000 Гц, чувствительно не превышает 95 дБ, что позволит вам в полной мере наслаждаться любимой музыкой. Отличительной особенностью модели является максимальная мощность, которая может достигать 200 Вт, при том номинальное значение не превышает 40 Вт. Охлаждение внутренних компонентов осуществляется при помощи специальных отверстий в конструкции, обеспечивающих эффективный воздухообмен.
Коаксиальная АС JBL GX628 отличается удобством и простотой установки. Посадочная глубина данной модели составляет 50.8 мм. Комплект поставки включает в себя 2 динамика, а также набор крепежных болтов.
Автоакустика JBL GX628 200Вт 95дБ 2.5Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика JBL GX628 200Вт 95дБ 2.5Ом 16см (6дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные