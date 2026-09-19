Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%33 550 руб. 62 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358486
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х12
Вес, кг.
4
Описание товара Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm
Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.
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Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.
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