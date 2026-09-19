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Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm купить с доставкой в Москве
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Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm

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Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 1
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 2
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 3
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 4
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 5
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 6
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 7
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 8
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 9
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 10
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 11
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 12
Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 1
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 2
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 3
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 4
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 5
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 6
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 7
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 8
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 9
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 10
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 11
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 12
  • Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
33 550 руб.  62 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358486
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Характеристики

Бренд
Viewsonic
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х12
Вес, кг.
4

Описание товара Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm

Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.

Отзывы о товаре Проектор ViewSonic PA503S DLP 3800Lm




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viewsonic
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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