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Сварочный аппарат инверторный IWM160 Eurolux

Артикул: 35657
Сварочный аппарат инверторный Ресанта IWM160 Eurolux
4 020 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 35657
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEurolux
Тип товараСварочный инвертор
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Основные характеристики
Тип устройствасварочный инвертор 
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA) 
Сварочный ток (MMA)10-160 А 
Напряжение на входе140-260 В 
Количество фаз питания
Тип выходного токапостоянный 
Продолжительность включения при максимальном токе70 % 
Диаметр электрода1.60-4 мм 
Дополнительные характеристики
Степень защитыIP21 
Масса4.5 кг 


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Сварочный аппарат инверторный IWM160 Eurolux - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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