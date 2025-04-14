Мойка Huter W105-GS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35631
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х27х21
Вес, кг.
6.3
Описание товара Мойка Huter W105-GS
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 250 руб.1563 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт...
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 1...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитSTEHER 160 Атм, 2100 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличииЦена 7 510 руб. 12 238 руб.1878 руб. в СплитМинимойка Patriot GT540 Imperial 322306025
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитМойка высокого давления Denzel R-135 (58233)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58239, R-180D, 2200 Вт, ...
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 160 Атм, 2100 Вт
-
В наличииЦена 9 560 руб.2390 руб. в СплитМойка высокого давления Bort BHR-2000M-Pro
-
В наличииЦена 10 430 руб. 21 860 руб.2608 руб. в СплитМинимойка Karcher K 3 1600Вт (1.601-888.0)
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 180 Атм, 2300 Вт
бытовая мойка, давление до 105 бар, для сети 220/230 В В, очистка с моющим средством, забор воды из любой емкости, производительность 342 л/час, потребляет 1.4 кВт
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная мойка,полностью соответствует описанию. Для домашнего использования самое то
Достоинства:
Комментарий:
внешне хорошо ещё не опробовали
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Мужу понравился, правда пенообразователь поменяли на другой.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, в работе ещё не проверял. Дополняю, всё отлично работает, спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги самое то. давления, на мойке не ждите. но постоять в удовольствие помыть машину, все щели, колеса самое то.
Достоинства:
Комментарий:
получили,но еще не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Брали такую же в том году. Вполне нормальная
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо для дома и машины пойдёт но берите по мощнее
Достоинства:
Комментарий:
упакован целый все хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо. Еще в деле не побывал позже дополнительные отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги ,нармальный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Мойка огонь, для домашнего использования самое то
Достоинства:
Комментарий:
Мойка просто супер .Работа с давлением и без воду хоть с лужи берет сама
Достоинства:
Комментарий:
Мойка хорошая, давления хватает. Оценку снизил за пистолет, после третьей мойки машины пистолет побежал в ручку давольно сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь,за эти деньги! Машину,ковры,и.т.д спокойно моет! Претензий нет! По размеру очень маленькая,удобно возить туда-сюда!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, маленькая неожидал что такая мощьная
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошего качества. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькая, ожидать от нее того что она будет резать сапоги попалам не нужно. Лёгкая мойка для лёгких задач. Коровяк с мотоциклов смывает , мне большего от неё не нужно. Пеногенеоатор просто есть, пены с него нет )))
Достоинства:
Комментарий:
сама собрала, подключила и вымыла все , что можно отмыть, компактная СИЛА!!!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка, в целом, неплохая. Напора, чтобы помыть машину, хватает. Но возникла проблема с коннектором. На мойку ставится фильтр, в пластиковом прозрачном штуцере. Когда одеваешь шланг ( на конец которого одет коннектор), то в месте соединения коннектора и пластикового штуцера протекает вода. Я пытался разными средствами это устранить ( даже купил новый коннектор), но ничего не получилось. В результате замотал все изолентой. Но несмотря на все это, покупкой доволен. А этот вопрос проработаю позже.
Достоинства:
Комментарий:
Очень мне понравился, маленький но мощный. Всё пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка понравилась. Берем бачок побольше. И напор то что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку несколько раз переносили, но это не беда. Приехало всё в целости. Даже и не ожидал, от этой малютки, такой прыти. Желательно конечно насадку с фрезой иметь отдельно от помывочной, а то можно случаем и авто и ковёр попортить. В остальном всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу, очень даволен
Мойка Huter W105-GS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка Huter W105-GS
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная мойка,полностью соответствует описанию. Для домашнего использования самое то
Достоинства:
Комментарий:
внешне хорошо ещё не опробовали
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Мужу понравился, правда пенообразователь поменяли на другой.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка целая, в работе ещё не проверял. Дополняю, всё отлично работает, спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги самое то. давления, на мойке не ждите. но постоять в удовольствие помыть машину, все щели, колеса самое то.
Достоинства:
Комментарий:
получили,но еще не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Брали такую же в том году. Вполне нормальная
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо для дома и машины пойдёт но берите по мощнее
Достоинства:
Комментарий:
упакован целый все хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо. Еще в деле не побывал позже дополнительные отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги ,нармальный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Мойка огонь, для домашнего использования самое то
Достоинства:
Комментарий:
Мойка просто супер .Работа с давлением и без воду хоть с лужи берет сама
Достоинства:
Комментарий:
Мойка хорошая, давления хватает. Оценку снизил за пистолет, после третьей мойки машины пистолет побежал в ручку давольно сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация полная. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь,за эти деньги! Машину,ковры,и.т.д спокойно моет! Претензий нет! По размеру очень маленькая,удобно возить туда-сюда!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, маленькая неожидал что такая мощьная
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошего качества. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленькая, ожидать от нее того что она будет резать сапоги попалам не нужно. Лёгкая мойка для лёгких задач. Коровяк с мотоциклов смывает , мне большего от неё не нужно. Пеногенеоатор просто есть, пены с него нет )))
Достоинства:
Комментарий:
сама собрала, подключила и вымыла все , что можно отмыть, компактная СИЛА!!!
Достоинства:
Комментарий:
Мойка, в целом, неплохая. Напора, чтобы помыть машину, хватает. Но возникла проблема с коннектором. На мойку ставится фильтр, в пластиковом прозрачном штуцере. Когда одеваешь шланг ( на конец которого одет коннектор), то в месте соединения коннектора и пластикового штуцера протекает вода. Я пытался разными средствами это устранить ( даже купил новый коннектор), но ничего не получилось. В результате замотал все изолентой. Но несмотря на все это, покупкой доволен. А этот вопрос проработаю позже.
Достоинства:
Комментарий:
Очень мне понравился, маленький но мощный. Всё пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Мойка понравилась. Берем бачок побольше. И напор то что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку несколько раз переносили, но это не беда. Приехало всё в целости. Даже и не ожидал, от этой малютки, такой прыти. Желательно конечно насадку с фрезой иметь отдельно от помывочной, а то можно случаем и авто и ковёр попортить. В остальном всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу, очень даволен