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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)

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Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
67 810 руб.  75 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351520
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
50х30х21
Вес, кг.
1.42

Описание товара Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)

Внутренний жесткий диск Seagate Exos X16 ST12000NM002G емкостью 12 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для настольного компьютера и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 256 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate Exos X16 ST12000NM002G - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Внутренний жесткий диск Seagate Exos X16 ST12000NM002G емкостью 12 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для настольного компьютера и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 256 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate Exos X16 ST12000NM002G - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Самовывоз
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Отзывы


Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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