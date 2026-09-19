Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate 12Tb (ST12000NM002G)
Внутренний жесткий диск Seagate Exos X16 ST12000NM002G емкостью 12 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для настольного компьютера и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 256 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, Seagate Exos X16 ST12000NM002G - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
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