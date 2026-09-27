Жесткий диск SATA 16TB 7200RPM 6Gb/S 512MB ST16000VE004 SEAGATE
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739711
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
685
Описание товара Жесткий диск SATA 16TB 7200RPM 6Gb/S 512MB ST16000VE004 SEAGATE
Жёсткий диск Seagate объёмом 16 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые стационарные системы, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к соответствующему оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с данными, а буферная память 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации. Отличный вариант, когда особенно важны большой объём и высокая скорость вращения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate объёмом 16 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые стационарные системы, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к соответствующему оборудованию. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстро работать с данными, а буферная память 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации. Отличный вариант, когда особенно важны большой объём и высокая скорость вращения.
Жесткий диск SATA 16TB 7200RPM 6Gb/S 512MB ST16000VE004 SEAGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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