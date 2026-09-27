Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB
Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB предназначен для систем видеонаблюдения и корпоративных серверов. Объем памяти устройства составляет 12 Тб. Это позволяет хранить большой объем видеозаписей и других данных. Использование гелиевого наполнения обеспечивает минимальное энергопотребление устройства – оно не превышает 7.8 Вт. Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB поддерживает технологию записи CMR и интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, обеспечивая скорость передачи данных до 285 МБ/с. Это позволяет копировать файлы объемом 10 Гб всего за 35-40 секунд. Модель оптимизирована для работы в RAID-массивах. Ресурс работы жесткого диска рассчитан на 2-3 года непрерывного использования. Модель можно эксплуатировать при высокой температуре окружающей среды – до 65°C.
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Теги товара: 12 тб
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Теги товара: 12 тб
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