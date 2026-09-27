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Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816)

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Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 1
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 2
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 3
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 4
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 5
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 6
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 7
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 8
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 9
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 10
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 11
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 12
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 13
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 14
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 15
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 16
Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 1
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 2
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 3
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 4
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 5
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 6
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 7
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 8
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 9
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 10
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 11
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 12
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 13
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 14
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 15
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 16
  • Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349054
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
130
Дополнительно
0.106
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816)

Плоскогубцы Mini 130 мм никелированные MATRIX 17816 применяются для широкого спектра монтажных и ремонтных работ, где требуется большая точность. Никелевое покрытие препятствует образованию коррозии и увеличивает износостойкость Авто разжим губок и двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы облегчают работу.



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Отзывы о товаре Плоскогубцы Matrix Mini 17816 (17816)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентные
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
130
Дополнительно
0.106
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскогубцы Mini 130 мм никелированные MATRIX 17816 применяются для широкого спектра монтажных и ремонтных работ, где требуется большая точность. Никелевое покрытие препятствует образованию коррозии и увеличивает износостойкость Авто разжим губок и двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы облегчают работу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
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Отзывы


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