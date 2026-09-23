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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) купить с доставкой в Москве
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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)

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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 1
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 2
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 3
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 4
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 5
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 6
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 7
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 8
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 9
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 1
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 2
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 3
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 4
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 5
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 6
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 7
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 8
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 9
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая
Длина, мм
130
Дополнительно
авторазжим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, кг.
1

Описание товара Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)

Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
  • Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.



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Отзывы о товаре Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая
Длина, мм
130
Дополнительно
авторазжим
Страна производитель
Китай
Описание

Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
  • Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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