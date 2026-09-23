Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)
Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.
Преимущества
- Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
- Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
- Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СибрТех 17050 (17050)
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитПлоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053)
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17051, 180 мм, двухкомпонент...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СибрТех 17054 (17054)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17052, 200 мм, двухкомпонент...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатировани...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные 180мм ЗУБР 22024-1-18_z01
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные Matrix Insulated (16901)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-16
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные Зубр Электрик Мастер 2214-1-18
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные Зубр Профиэлектрик Профессионал 2214...
Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.
Преимущества
- Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
- Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
- Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Отзывы о товаре Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)