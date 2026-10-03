Паяльник NN ink 55407-40
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 348469
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620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х6х3
Вес, г.
165
Описание товара Паяльник NN ink 55407-40
Описание товара Паяльник NN ink 55407-40 Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
40
Страна производитель
Китай
Описание товара Паяльник NN ink 55407-40 Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник NN ink 55407-40 - этот товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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