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Паяльник NN ink 55407-65 купить с доставкой в Москве
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Паяльник NN ink 55407-65

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Паяльник NN ink 55407-65 - фото 1
Паяльник NN ink 55407-65 - фото 2
Паяльник NN ink 55407-65 - фото 3
Паяльник NN ink 55407-65 - фото 4
Паяльник NN ink 55407-65 - фото 5
Паяльник NN ink 55407-65 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 1
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 2
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 3
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 4
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 5
  • Паяльник NN ink 55407-65 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник NN ink 55407-65
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
65
Макс. температура жала,°C
400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х7х3
Вес, г.
145

Описание товара Паяльник NN ink 55407-65

Электропаяльник Россия 55407-65 мощностью 65 Вт имеет классическую конструкцию с деревянной рукояткой и прямым жалом. Нагревательный элемент инструмента выполнен из керамики. Медный паяльный стержень сохраняет стабильную теплоотдачу на протяжении всего срока использования. Применяется инструмент для пайки металлических деталей с использованием оловянно-свинцовых припоев. Работает электропаяльник Россия 55407-65 от стандартной розетки. Небольшой вес (170 г) и длинный кабель обеспечивают удобство при использовании.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник NN ink 55407-65




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
65
Макс. температура жала,°C
400
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Электропаяльник Россия 55407-65 мощностью 65 Вт имеет классическую конструкцию с деревянной рукояткой и прямым жалом. Нагревательный элемент инструмента выполнен из керамики. Медный паяльный стержень сохраняет стабильную теплоотдачу на протяжении всего срока использования. Применяется инструмент для пайки металлических деталей с использованием оловянно-свинцовых припоев. Работает электропаяльник Россия 55407-65 от стандартной розетки. Небольшой вес (170 г) и длинный кабель обеспечивают удобство при использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник NN ink 55407-65 - по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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