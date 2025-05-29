Фен паяльный ELEMENT 815 Mini (для термоусадки 300W)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
Фен с держателем, инструкция по эксплуатации.
Регулировка мощности
2-уровневая
Минимальная температура нагрева
150
Максимальная температура нагрева
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%630 руб. 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
Фен с держателем, инструкция по эксплуатации.
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
150
Максимальная температура нагрева
350
Тип нагревателя
медь с покрытием
Макс. время непрерывной работы, мин
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х5
Вес, г.
300
Описание товара Фен паяльный ELEMENT 815 Mini (для термоусадки 300W)
Паяльный фен ELEMENT 815 Mini (300W) — это компактный, ультралегкий термовоздушный инструмент, специально созданный для радиолюбителей, домашних мастеров и любителей рукоделия. Благодаря миниатюрному корпусу длиной всего 220 мм и весу в 266 грамм, устройство идеально подходит для точечного нагрева и работы в труднодоступных местах, где стандартный строительный фен слишком громоздок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
300
Напряжение питания
220
Комплектация
Фен с держателем, инструкция по эксплуатации.
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
150
Максимальная температура нагрева
350
Тип нагревателя
медь с покрытием
Макс. время непрерывной работы, мин
15
Страна производитель
Китай
Паяльный фен ELEMENT 815 Mini (300W) — это компактный, ультралегкий термовоздушный инструмент, специально созданный для радиолюбителей, домашних мастеров и любителей рукоделия. Благодаря миниатюрному корпусу длиной всего 220 мм и весу в 266 грамм, устройство идеально подходит для точечного нагрева и работы в труднодоступных местах, где стандартный строительный фен слишком громоздок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию, упаковка мягкая.
Достоинства:
Комментарий:
фен рабочий с термоусадкой работает олово плавит
Достоинства:
Комментарий:
Просто отлично, и цена радует
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, на первом режиме разогревается минуты 3 на втором за минуту, на счет надежности не уверен, через сколько прогорит спираль или вентилятор. Корпус прочный, руку не обжигает.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй такой фен. Первый брал домой, второй на работу. Мне очень нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Товар на четверуу, не более. Брал для теомоусадки, чтобы "не тягвть" постоянно более мощный строительный фен. Сразу соглашусь с мнениями, что для пайки этот фен не годится. Очень слабый. Для пайки лучше брать 700 Вт. Термоусадку данный фен осуществляет на втором режиме. К сборке и качеству изделия претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. для моих целей вполне подходит. справляется с термоусадкой на ура.
Достоинства:
Комментарий:
пока что работает хорошо. всё удобно. мощности хватает.
Достоинства:
Комментарий:
клеевые термоусадки не пробовал, обычные как надо. но слабенький конечно, долго греть нужно
Достоинства:
Комментарий:
Фен супер, малошумный, мощный, покупкой очень доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для термоусадки. На первом режиме не справляется. На втором все отлично, усаживает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал рабочий, в деле не пробовал, но не для мелких деталей, нужно какие то насадки искать или придумывать.
Достоинства:
Комментарий:
Фен понравился: две мощности, быстро разогревается, не большие габариты, руку не обжигает.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и доставка - норм. Как будет в работе- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Запакован хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Для обжима проводов термоусадкой подходит идеально. Ради интереса замерил температуру - максимально греет до 250 градусов.
Достоинства:
Комментарий:
Фен отличный! Не думал что за такую цену будет хороший товар. Брал для демонтажа радиодеталей, всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
фен приехал хорошо и быстро, сам по себе отличный хорошо держится в руке, и по моей работе как раз таки такой фен и нужен был чтоб не особо много жару пускала, качество неплохое продавца советуем
Достоинства:
Комментарий:
выглядит замечательно качество соответствует цене, работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный фен, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
для припоя слабоват и не пойдёт. так на термоусадку. ну и ешё может куда
Достоинства:
Комментарий:
Сделано прилично,сетевой провод норм.Свою функцию выполняет, однако термоусадку с клеем еле-еле догревает до полноценной усадки,чтобы клей слегка выдавило по краям.И это при 2 положении (больше мощность).
Достоинства:
Комментарий:
За стоимость около 600р я очень доволен феном! Пользуюсь постоянно! Паять им вряд ли получится, но прогреть что-то, например пластик для исправления деформации, или термоусадку на ура! Довольно компактен, легок в хранении и использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен но для пайки слаб
Достоинства:
Комментарий:
греет соединительные трубки паяет
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь хорошо работает экономичный 150-320 вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Пользуемся с удовольствием. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен, заданную температуру выдерживает.
Достоинства:
Комментарий:
на второй скорости немного цепляет о корпус ,но не критично. для термоусадки самое то.
Фен паяльный ELEMENT 815 Mini (для термоусадки 300W) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен паяльный ELEMENT 815 Mini (для термоусадки 300W)
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию, упаковка мягкая.
Достоинства:
Комментарий:
фен рабочий с термоусадкой работает олово плавит
Достоинства:
Комментарий:
Просто отлично, и цена радует
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, на первом режиме разогревается минуты 3 на втором за минуту, на счет надежности не уверен, через сколько прогорит спираль или вентилятор. Корпус прочный, руку не обжигает.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй такой фен. Первый брал домой, второй на работу. Мне очень нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Товар на четверуу, не более. Брал для теомоусадки, чтобы "не тягвть" постоянно более мощный строительный фен. Сразу соглашусь с мнениями, что для пайки этот фен не годится. Очень слабый. Для пайки лучше брать 700 Вт. Термоусадку данный фен осуществляет на втором режиме. К сборке и качеству изделия претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный фен. для моих целей вполне подходит. справляется с термоусадкой на ура.
Достоинства:
Комментарий:
пока что работает хорошо. всё удобно. мощности хватает.
Достоинства:
Комментарий:
клеевые термоусадки не пробовал, обычные как надо. но слабенький конечно, долго греть нужно
Достоинства:
Комментарий:
Фен супер, малошумный, мощный, покупкой очень доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для термоусадки. На первом режиме не справляется. На втором все отлично, усаживает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен по хорошей цене.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал рабочий, в деле не пробовал, но не для мелких деталей, нужно какие то насадки искать или придумывать.
Достоинства:
Комментарий:
Фен понравился: две мощности, быстро разогревается, не большие габариты, руку не обжигает.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка и доставка - норм. Как будет в работе- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Запакован хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Для обжима проводов термоусадкой подходит идеально. Ради интереса замерил температуру - максимально греет до 250 градусов.
Достоинства:
Комментарий:
Фен отличный! Не думал что за такую цену будет хороший товар. Брал для демонтажа радиодеталей, всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
фен приехал хорошо и быстро, сам по себе отличный хорошо держится в руке, и по моей работе как раз таки такой фен и нужен был чтоб не особо много жару пускала, качество неплохое продавца советуем
Достоинства:
Комментарий:
выглядит замечательно качество соответствует цене, работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный фен, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
для припоя слабоват и не пойдёт. так на термоусадку. ну и ешё может куда
Достоинства:
Комментарий:
Сделано прилично,сетевой провод норм.Свою функцию выполняет, однако термоусадку с клеем еле-еле догревает до полноценной усадки,чтобы клей слегка выдавило по краям.И это при 2 положении (больше мощность).
Достоинства:
Комментарий:
За стоимость около 600р я очень доволен феном! Пользуюсь постоянно! Паять им вряд ли получится, но прогреть что-то, например пластик для исправления деформации, или термоусадку на ура! Довольно компактен, легок в хранении и использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен но для пайки слаб
Достоинства:
Комментарий:
греет соединительные трубки паяет
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь хорошо работает экономичный 150-320 вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Пользуемся с удовольствием. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен, заданную температуру выдерживает.
Достоинства:
Комментарий:
на второй скорости немного цепляет о корпус ,но не критично. для термоусадки самое то.