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Паяльник NN ink 55401-65 купить с доставкой в Москве
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Паяльник NN ink 55401-65

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Паяльник NN ink 55401-65 - фото 1
Паяльник NN ink 55401-65 - фото 2
Паяльник NN ink 55401-65 - фото 3
Паяльник NN ink 55401-65 - фото 4
Паяльник NN ink 55401-65 - фото 5
Паяльник NN ink 55401-65 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, подставка, упаковка
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 1
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 2
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 3
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 4
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 5
  • Паяльник NN ink 55401-65 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник NN ink 55401-65
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, подставка, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
65
Макс. температура жала,°C
400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х6х3
Вес, г.
145

Описание товара Паяльник NN ink 55401-65

Электропаяльник Россия 55401-65 мощностью 65 Вт представлен керамическим нагревательным элементом, медным жалом и прямой пластиковой ручкой. Простой и понятный инструмент удобно лежит в ладони. Он долговечен в использовании и функционирует от обычной электросети. Прибор как нельзя лучше подходит для контактной пайки с использованием свинцово-оловянных припоев. Время разогрева электропаяльника Россия 55401-65 до готовности к работе составляет 10 минут.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник NN ink 55401-65




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
65
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, подставка, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
380
Максимальная температура нагрева
400
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
65
Макс. температура жала,°C
400
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Страна производитель
Россия
Описание
Электропаяльник Россия 55401-65 мощностью 65 Вт представлен керамическим нагревательным элементом, медным жалом и прямой пластиковой ручкой. Простой и понятный инструмент удобно лежит в ладони. Он долговечен в использовании и функционирует от обычной электросети. Прибор как нельзя лучше подходит для контактной пайки с использованием свинцово-оловянных припоев. Время разогрева электропаяльника Россия 55401-65 до готовности к работе составляет 10 минут.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник NN ink 55401-65 - данный товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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