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Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01

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Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Минимальная температура нагрева
0
Максимальная температура нагрева
0
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348230
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
0
Максимальная температура нагрева
0
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х4
Вес, г.
116

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01

Паяльник ЗУБР – это надежный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в электронике и мелком ремонте. Он оснащен мощным нихромовым нагревателем, обеспечивающим стабильное нагревание и поддержку температуры. Паяльник работает от сети, предлагая мощность 25 Вт, что подходит для большинства стандартных операций пайки. Удобная пластиковая рукоятка паяльника обеспечивает надежный захват и комфорт в использовании, позволяя работать в течение длительного времени без усталости. Медь, используемая в материале жала, обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективность при передаче тепла на рабочую поверхность. Отсутствие регулировки мощности упрощает использование устройства, делая его отличным выбором для новичков и любителей. Паяльник ЗУБР – это качество, проверенное временем, и надежность, на которую можно положиться в любых условиях.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
0
Максимальная температура нагрева
0
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник ЗУБР – это надежный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в электронике и мелком ремонте. Он оснащен мощным нихромовым нагревателем, обеспечивающим стабильное нагревание и поддержку температуры. Паяльник работает от сети, предлагая мощность 25 Вт, что подходит для большинства стандартных операций пайки. Удобная пластиковая рукоятка паяльника обеспечивает надежный захват и комфорт в использовании, позволяя работать в течение длительного времени без усталости. Медь, используемая в материале жала, обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективность при передаче тепла на рабочую поверхность. Отсутствие регулировки мощности упрощает использование устройства, делая его отличным выбором для новичков и любителей. Паяльник ЗУБР – это качество, проверенное временем, и надежность, на которую можно положиться в любых условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01 - по цене 640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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