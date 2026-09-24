Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)
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Характеристики
Описание товара Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)
Паяльник Stayer — это надежный инструмент для пайки, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Особенностью данной модели является высокая температура нагрева, достигающая 1200 °C, что позволяет эффективно работать с различными материалами. Несмотря на отсутствие функции регулировки мощности, паяльник обеспечивает стабильную и мощную работу. Максимальная температура жала и пламени также достигает 1200 °C, что обеспечивает хорошую производительность и скорость плавления материалов. Это делает паяльник особенно полезным для задач, требующих высоких температур и быстрого нагрева. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что позволяет пользователю точно контролировать интенсивность работы в зависимости от выполняемой задачи. Это удобно при необходимости адаптации пламени под различные типы и размеры деталей, с которыми ведется работа. Паяльники Stayer — это выбор тех, кто ценит надежность, долгий срок службы и эффективность в работе с высокими температурами.
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Отзывы о товаре Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)