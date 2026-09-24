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Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4) купить с доставкой в Москве
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Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)

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Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
нет
Минимальная температура нагрева
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Регулировка мощности
нет
Минимальная температура нагрева
1200
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)

Паяльник Stayer — это надежный инструмент для пайки, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Особенностью данной модели является высокая температура нагрева, достигающая 1200 °C, что позволяет эффективно работать с различными материалами. Несмотря на отсутствие функции регулировки мощности, паяльник обеспечивает стабильную и мощную работу. Максимальная температура жала и пламени также достигает 1200 °C, что обеспечивает хорошую производительность и скорость плавления материалов. Это делает паяльник особенно полезным для задач, требующих высоких температур и быстрого нагрева. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что позволяет пользователю точно контролировать интенсивность работы в зависимости от выполняемой задачи. Это удобно при необходимости адаптации пламени под различные типы и размеры деталей, с которыми ведется работа. Паяльники Stayer — это выбор тех, кто ценит надежность, долгий срок службы и эффективность в работе с высокими температурами.



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Отзывы о товаре Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Регулировка мощности
нет
Минимальная температура нагрева
1200
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Германия
Описание
Паяльник Stayer — это надежный инструмент для пайки, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Особенностью данной модели является высокая температура нагрева, достигающая 1200 °C, что позволяет эффективно работать с различными материалами. Несмотря на отсутствие функции регулировки мощности, паяльник обеспечивает стабильную и мощную работу. Максимальная температура жала и пламени также достигает 1200 °C, что обеспечивает хорошую производительность и скорость плавления материалов. Это делает паяльник особенно полезным для задач, требующих высоких температур и быстрого нагрева. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что позволяет пользователю точно контролировать интенсивность работы в зависимости от выполняемой задачи. Это удобно при необходимости адаптации пламени под различные типы и размеры деталей, с которыми ведется работа. Паяльники Stayer — это выбор тех, кто ценит надежность, долгий срок службы и эффективность в работе с высокими температурами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, горелка, фен, 2 жала, (55506-H4) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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