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Главная Товары для строительства и ремонта Ручной инструмент Наборы инструментов Кобальт Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101)

Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101)

Артикул: 34661
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 3
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 1
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 2
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - фото 3
11 690 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 34661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 949 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКобальт
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключей9
Аксессуары в комплектеудлинитель для головок, шарнир карданный для головок, нож, рулетка
Макс. размер торцевых головок, мм32
Шлицы биткрестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Упаковкакейс
Тип головокторцевые, свечные
Посадка головок1/2, 1/4
Посадка бит1/4
Оснастка в комплектебиты, торцевые головки
Мин. размер торцевых головок, мм4
Мин. размер гаечных ключей, мм8
Макс. размер гаечных ключей, мм19
Вес набора, кг7,7
Количество торцевых головок, шт28
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт101
Количество отверток, шт7
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, шт10
Количество бит, шт30
Инструменты в комплектемолоток, отвертки, рукоять для бит, трещотка, пассатижи, ножовка по металлу, ключи гаечные, кусачки, ключи имбусовые (шестигранные)
Шлицы отвертоккрестообразный (PH), прямой (SL)
Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм — 13шт. Удлинитель: 50, 100 мм — 2шт. Трещоточная рукоятка (72 зуба) — 1шт. Переходник — 1шт. Шарнир карданный — 1шт. Отверточная рукоятка — 1шт. Набор бит 1/4 25мм. Держатель для бит, магнитный — 1шт. PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, — 5шт. POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, — 5шт. TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, — 6шт. HEX: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, — 7шт. SLOTTED: SL3, SL4, SL 4.5, SL5, SL 5.5, SL6, SL 7, — 7шт. 1/2. Головки торцевые: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм — 13шт. Удлинитель: 125 мм — 1шт. Головки свечные: 16,21 мм — 2шт. Трещоточная рукоятка (72 зуба) — 1шт. Шарнир карданный — 1шт. Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19 мм — 10шт. Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм — 9шт. Бокорезы 150мм — 1шт. Пассатижи 180мм — 1шт. Длинногубцы 200мм — 1шт. Молоток 0,3кг — 1шт. Ножовка 150мм — 1шт. Отвертки: PH2x38, PH1x75, PH2x100мм — 3шт. Отвертки: SL6.5x38, SL5.5x75, SL6.5x100, SL8x150 мм — 4шт. Нож хозяйственный (лезвие 18мм) — 1шт. Рулетка 5м — 1шт.


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Самовывоз невозможен
Набор инструмента универсальный Кобальт 1/4 и 1/2 (101 предмет) кейс (010107-101) - стоимость товара 11690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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