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Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213

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Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 1
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 2
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 3
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 4
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 5
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 6
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 7
Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 1
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 2
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 3
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 4
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 5
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 6
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 7
  • Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341611
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
16
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
Torx (T/TX), прямой (SL)
Количество бит, шт
30
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
5
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213

Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.

Отзывы о товаре Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
16
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Развернуть
Шлицы отверток
Torx (T/TX), прямой (SL)
Количество бит, шт
30
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
5
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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