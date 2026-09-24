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Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57)

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Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 1
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 2
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 3
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 4
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 5
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 6
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 7
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 8
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 9
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 10
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
57
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx, набор бит Torx hole
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 6
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 7
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 8
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 9
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 10
  • Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57)
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
57
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx, набор бит Torx hole
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
2.5
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество отверток, шт
36
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
36
Шлицы бит
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TH8, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
12
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х4
Вес, г.
890

Описание товара Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57)

Универсальный набор инструмента STAYER Auto 57 (27760?H57) — компактный комплект для слесарно?монтажных и ремонтных работ (в первую очередь для авто). В нём 57 предметов, всё уложено в прочный пластиковый кейс — удобно хранить и возить с собой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
57
Инструменты в комплекте
трещеточный ключ
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx, набор бит Torx hole
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
2.5
Количество имбусовых ключей
3
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Развернуть
Имбусовые ключи в комплекте
да
Количество отверток, шт
36
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
36
Шлицы бит
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TH8, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
12
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента STAYER Auto 57 (27760?H57) — компактный комплект для слесарно?монтажных и ремонтных работ (в первую очередь для авто). В нём 57 предметов, всё уложено в прочный пластиковый кейс — удобно хранить и возить с собой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H57) - купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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