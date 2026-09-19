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Газонокосилка электрическая Champion EM4217 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Champion EM4217

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Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 1
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 2
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 3
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 4
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 5
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 6
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 7
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 8
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 9
Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Champion EM4217 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
12 750 руб.  16 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346449
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
420?490?750 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х37
Вес, кг.
15

Описание товара Газонокосилка электрическая Champion EM4217

Champion EM4217 - электроинструмент мощностью 1800 Вт, оборудованный комбинированным 50-литровым травосборником. За счет солидной ширины захвата (420 мм) вы с легкостью достигнете солидную производительность кошения. На выбор оператора регулировка высоты среза в пределах 20-70 мм. Выполняется она центральным рычагом. Конструктивные достоинства электрической газонокосилки Чемпион EM4217 Удобная переноска за встроенную ручку. Возможность окашивания по краям участка. Компактное хранение в сложенном виде. Бережное воздействие широких колес на газон. Изготовление корпуса из ударопрочного пластика. Помимо небольшого веса, этот инструмент демонстрирует низкий уровень вибрации. Купить электрическую газонокосилку Champion EM4217 в магазине Agrox Весь ассортимент садовой техники реализуется нами с предоставлением гарантий. Также мы предлагаем: Воспользоваться консультациями наших специалистов. Оформить доставку заказа в любой город Беларуси. Расплатиться в кредит или при помощи рассрочки. Для всех своих постоянных покупателей мы предусмотрели скидку.

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Champion EM4217




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1800
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
42
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
420?490?750 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Champion EM4217 - электроинструмент мощностью 1800 Вт, оборудованный комбинированным 50-литровым травосборником. За счет солидной ширины захвата (420 мм) вы с легкостью достигнете солидную производительность кошения. На выбор оператора регулировка высоты среза в пределах 20-70 мм. Выполняется она центральным рычагом. Конструктивные достоинства электрической газонокосилки Чемпион EM4217 Удобная переноска за встроенную ручку. Возможность окашивания по краям участка. Компактное хранение в сложенном виде. Бережное воздействие широких колес на газон. Изготовление корпуса из ударопрочного пластика. Помимо небольшого веса, этот инструмент демонстрирует низкий уровень вибрации. Купить электрическую газонокосилку Champion EM4217 в магазине Agrox Весь ассортимент садовой техники реализуется нами с предоставлением гарантий. Также мы предлагаем: Воспользоваться консультациями наших специалистов. Оформить доставку заказа в любой город Беларуси. Расплатиться в кредит или при помощи рассрочки. Для всех своих постоянных покупателей мы предусмотрели скидку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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